Oktay: "Şehir hastanemizden memnuniyet oranı: yüzde 98" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oktay: 'Şehir hastanemizden memnuniyet oranı: yüzde 98' - Son Dakika

Oktay: "Şehir hastanemizden memnuniyet oranı: yüzde 98"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu. (3)

Oktay: Şehir hastanemizden memnuniyet oranı: yüzde 98

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:07 Kaynak: AA
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