Son Dakika Haberleri: Oktay: "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul...
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Oktay: "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul...

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir."

Fuat Oktay: "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz"

Oktay: Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fuat oktay, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:32 Kaynak: AA
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