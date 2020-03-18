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Oktay: "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma...
32 dakika önce
Oktay: "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:16 Kaynak: AA
Oktay: "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"
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