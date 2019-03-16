Son Dakika Haberleri: Oktay, Terör Mağdurunun Ailesini Yeni Zelanda'ya Götürdü

Oktay, Terör Mağdurunun Ailesini Yeni Zelanda'ya Götürdü

38 dakika önce

Yeni Zelanda'ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağında terör saldırısında yaralanan Zekeriya Tuyan'ın ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

Oktay, Terör Mağdurunun Ailesini Yeni Zelanda'ya Götürdü, System.String[]
Yeni Zelanda'ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağında terör saldırısında yaralanan Zekeriya Tuyan'ın ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırılarında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın babası Ahmet Tuyan, kardeşi Yahya Tuyan, Oktay ve Çavuşoğlu'nun bulunduğu uçakla Yeni Zelanda'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ve selamını iletti.

Oktay ve Çavuşoğlu, olaydan duydukları üzüntüyü bildirerek devletin yaralı vatandaşların durumunu yakından takip ettiğini, her türlü imkanın sağlandığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:14 Kaynak: AA

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