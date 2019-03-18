Oktay: "Terörizmin Herhangi Bir Dinle Uzaktan Yakından Alakalandırılmaması Son Derece Önemli" -...
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması CHRISTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da Anzaklar için anma törenlerinin düzenlendiği "Hatıralar Köprüsü"ne çelenk bıraktı.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması CHRISTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yeni Zelanda
'da Anzaklar için anma törenlerinin düzenlendiği "Hatıralar Köprüsü"ne çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, törenin ardından bir açıklama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:30 Kaynak: AA
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