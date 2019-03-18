Son Dakika Haberleri: Oktay: "Terörizmin Herhangi Bir Dinle Uzaktan Yakından Alakalandırılmaması Son Derece Önemli" -...

Oktay: "Terörizmin Herhangi Bir Dinle Uzaktan Yakından Alakalandırılmaması Son Derece Önemli" -...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması CHRISTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da Anzaklar için anma törenlerinin düzenlendiği "Hatıralar Köprüsü"ne çelenk bıraktı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması CHRISTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da Anzaklar için anma törenlerinin düzenlendiği "Hatıralar Köprüsü"ne çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, törenin ardından bir açıklama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:30 Kaynak: AA

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