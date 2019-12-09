Son Dakika Haberleri: Oktay: "Teşvik ve desteklerle, 2023'te kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadın işgücüne katılım...
Son Dakika Politika Oktay: 'Teşvik ve desteklerle, 2023'te kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadın işgücüne katılım... - Son Dakika

Oktay: "Teşvik ve desteklerle, 2023'te kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadın işgücüne katılım...

6 saat önce

Oktay: "Teşvik ve desteklerle, 2023'te kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadın işgücüne katılım oranını ise yüzde 38,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz.

Oktay:

Oktay: "Teşvik ve desteklerle, 2023'te kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadın işgücüne katılım oranını ise yüzde 38,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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