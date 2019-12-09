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Oktay: "Teşvik ve desteklerle, 2023'te kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadın işgücüne katılım...
6 saat önce
Oktay: "Teşvik ve desteklerle, 2023'te kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadın işgücüne katılım oranını ise yüzde 38,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:54 Kaynak: AA
Oktay: "Teşvik ve desteklerle, 2023'te kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadın işgücüne katılım oranını ise yüzde 38,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz."
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