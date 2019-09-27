Son Dakika Haberleri: Oktay: "(Toplanma alanları) Bugün de çalışmalarımızda gördük ki, ihtiyacımızın karşılanmasında...
Son Dakika Güncel Haber

Oktay: "(Toplanma alanları) Bugün de çalışmalarımızda gördük ki, ihtiyacımızın karşılanmasında...

47 dakika önce

Oktay: "(Toplanma alanları) Bugün de çalışmalarımızda gördük ki, ihtiyacımızın karşılanmasında herhangi bir sorun yoktur"

Oktay:

Oktay: "(Toplanma alanları) Bugün de çalışmalarımızda gördük ki, ihtiyacımızın karşılanmasında herhangi bir sorun yoktur"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP lideri Bahçeli'den hastalığıyla ilgili paylaşımlara suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert deprem uyarısı: Bilgi kirliliğini affetmeyiz Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 19:13:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oktay: "(Toplanma alanları) Bugün de çalışmalarımızda gördük ki, ihtiyacımızın karşılanmasında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]