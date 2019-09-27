Oktay: "(Toplanma alanları) Bugün de çalışmalarımızda gördük ki, ihtiyacımızın karşılanmasında...
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Oktay: "(Toplanma alanları) Bugün de çalışmalarımızda gördük ki, ihtiyacımızın karşılanmasında herhangi bir sorun yoktur"
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:26 Kaynak: AA
Oktay: "(Toplanma alanları) Bugün de çalışmalarımızda gördük ki, ihtiyacımızın karşılanmasında herhangi bir sorun yoktur"
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