Oktay: "Toplumun bütününün ihtiyaç ve önceliklerini göz önünde bulunduruyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 yılı, bundan önceki 18 yıl boyunca olduğu gibi Cumhurbaşkanımız liderliğinde reform ve değişim odaklı politikalarımızı hayata geçirdiğimiz, oluşan yeni ihtiyaçlara en uygun projeleri planlayıp gerçekleştirdiğimiz bir yıl olacaktır." dedi.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Reformlar ve sürdürülebilir büyümeyi politikalarının merkezine aldıkları 18 yılı geride bıraktıklarını belirten Oktay, bu süreçte Türkiye'nin, sınırlarının yanı başında sürüp giden çatışmalar, uluslararası ticarette artan korumacı eğilimler ve ekonomiye yönelik manipülatif saldırılar gibi pek çok badireyle mücadele ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kalkındığını ve güçlendiğini söyledi.

Süregelen başarıları taçlandıran bir hamle olarak milletin iradesiyle desteklediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini anlatan Oktay, iş yapma süreçlerinin hızlandığı, sonuç almanın kolaylaştığı yeni bir dönemin kapılarının aralandığını, bazı kesimlerce kabul edilmese dahi bunun bir gerçek olduğunu ifade etti.

Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısı inşa etme anlayışıyla geliştirdikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, ülkenin en önemli kamu yönetimi reformu olduğunu, toplumsal refahı artırma hedeflerine büyük katkılar yaptığını dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Parlamenter Sistem döneminde sadece kağıt üzerinde kalmış olan kuvvetler ayrılığı, ki bu onlarca yıl tartışılmıştır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle aslında gerçek anlamda hayata geçmiştir. Aslında gördüğüm kadarıyla bazı eleştiriler de bu geçiş sürecinin etkileri veya sıkıntıları da olabilir diye düşünüyorum. Bu sistem kuvvetler ayrılığının belirginleştiği, istikrarlı ve sonuç odaklı 'yürütme' ihtiyacına yanıt verecek nitelikte, milli iradeyi daha da güçlü kılan bir yönetim sistemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimizle birlikte her türlü vesayet son bulmuş, sivilleşme sağlanmış ve katılımcı demokrasi güçlenmiştir. Kendi cumhurbaşkanını millet kendi seçmiştir ve hiçbir istikrarsızlığa da müsaade etmemiştir, etmemektedir, hangi şart altında olursa olsun. Bu da milli iradeyi tam anlamıyla etkin kılmıştır. 83 milyon her bir vatandaşımızın iradesi bugün karar alıcı mekanizmalara ve hükümetimizin ortaya koyduğu icraatlara yansımaktadır."

"Toplumun bütününün ihtiyaç ve önceliklerini göz önünde bulunduruyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yaptıkları tüm çalışmalarda dili, dini, etnik kökeni fark etmeksizin toplumun bütününün ihtiyaç ve önceliklerini göz önünde bulundurduklarını belirten Oktay, "Yeter ki tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkemize aykırı bir faaliyet içerisinde olmasın. Teröre bulaşmasın, terörle arasına net ve açık bir mesafe koysun." ifadelerini kullandı.

Muhalefet milletvekilleri tarafından "Tek din temelinde hareket ediyorsunuz" denildiğini aktaran Oktay, azınlık vakıflarına ait gayrimenkul ve arazilerin iadesini mümkün hale getiren, Gökçeada Özel Rum Ortaokulu ve Lisesi'ni 40 yıl sonra faaliyete geçiren, Musevi toplumunun taleplerine kulak vererek meydanlarda Hanuka Bayramı kutlamalarını başlatanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında olduğu AK Parti iktidarı olduğunu hatırlattı.

Oktay, "Yunanistan'da camilerin sinema salonuna çevrildiği, Ermenistan'da yine camilerin yıkılıp hatta ahır yapıldığı, Avrupa'nın göbeğinde her gün yeni bir İslam karşıtı vaka gerçekleştiği bir dönemde Türkiye'de camiler, kiliseler, havralar yan yanadır. Farklı din ve kültürlerin, etnik yapıların üyeleri de kardeştir Türkiye'de ve omuz omuza bir aradadır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet milletvekillerinin, "Tek dil temelinde hareket ediyorsunuz, tek dil anlayışınız var." dediğini belirten Oktay, şunları söyledi:

"Şöyle bir geçmişe baktığımız zaman, Kürtçeden başka dil bilmediği için cezaevindeki çocuğuyla konuşturulmayan, kamu hizmetleri alamayan analarımızı iyi hatırlarız. Özellikle geçmişten, AK Parti öncesindeki iktidarlar döneminden iyi hatırlarız. Bu sorunu AK Parti iktidarları döneminde yapılan reformlarla çözdük mü, çözdük.

Sayın Garo Paylan bir şey ifade etti, bu vesileyle öğrendiği dilleri de öğrenmiş olduk. Ben memnun oldum. Baya sayıda dil biliyor, daha da artacağını ümit ediyorum. Son derece de güzel kullanıyor. Ama şunu da arzu ederim, bu öğrendiğiniz, bildiğiniz bu dilleri Sayın Paylan, ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz, havasını kokladığınız, toprağından beslendiğiniz bu güzel ülkeyi dışarıda şikayet etmek için değil ülkemizin lehine de kullanmanız inşallah bir gün gelir, nasip olur. Biz de bunu görürüz."

Oktay'ın bu ifadeleri üzerine HDP milletvekillerinden itirazlar geldi.

Hakaret etmediğini dile getirerek konuşmasını sürdüren Oktay, "Bir sağdan bir soldan olsun" diyerek yaşı yükseltilip idam edilen gençlerin, üniversite kapılarında bekletilen başörtülü kızların, 28 Şubatların, muhtıraların, askeri yargı vesayeti ve darbe üreten yapıların da hafızalarında olduğunu ifade etti.

Askeri ve yargı bürokrasisi dahil, bürokratik vesayet başta olmak üzere demokrasiye ket vuran, özgürlükleri kısıtlayan unsurların, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdikleri reformlarla tarih olduğunu kaydeden Oktay, "Bunların da hakkını verin, bu reformlardan da mutlu olmasını bilin." dedi.