Oktay: "Türkiye Ekonomisinin Bütün Bu Süreçleri Geride Bırakmasını Bekliyoruz"
54 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Alaca'da vatandaşlar tarafından karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Alaca'da ziyaret detayları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çekerek'te vatandaşlarla yürüyüşü Çekerek'te esnaf buluşmasına katılanlardan detaylar...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Alaca
'da vatandaşlar tarafından karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Alaca'da ziyaret detayları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çekerek
'te vatandaşlarla yürüyüşü
Çekerek'te esnaf buluşmasına katılanlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat
'ın Çekerek ilçesinde esnafla bir araya geldi. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:20 Kaynak: AA
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