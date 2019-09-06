Oktay: "Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir.
1 saat önce
Oktay: "Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:54 Kaynak: AA
Oktay: "Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir."
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