Son Dakika Haberleri: Oktay: "Türkiye ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından en küçük bir...
Son Dakika Politika Oktay: 'Türkiye ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından en küçük bir... - Son Dakika

Oktay: "Türkiye ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından en küçük bir...

6 saat önce

Oktay: "Türkiye ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyecektir"

Oktay:

Oktay: "Türkiye ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyecektir"

Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Ege, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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