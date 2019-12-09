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Oktay: "Türkiye ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından en küçük bir...
6 saat önce
Oktay: "Türkiye ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyecektir" Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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