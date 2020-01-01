Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oktay: '(Türkiye'nin Otomobili) Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz.' - Son Dakika

Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz."

6 saat önce

Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz.

Oktay:

Oktay: "( Türkiye'nin Otomobili) Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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