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Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz."
6 saat önce
Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:08 Kaynak: AA
Oktay: "( Türkiye'nin Otomobili) Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz."
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