Oktay: "İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle atmaktayız" - Son Dakika

Oktay: "İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle atmaktayız"
04.10.2021 10:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "5. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na başkanlık etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "5. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na başkanlık etti.(2)
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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