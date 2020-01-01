Oktay: "Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki... - Son Dakika
Son Dakika Politika Oktay: 'Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki... - Son Dakika

Oktay: "Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki...

6 saat önce

Oktay: "Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız."

Oktay:

Oktay: "Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız."

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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