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Oktay: "Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, çözümsüzlüğü kader olarak kabul etmemektedir ve bunun için...
6 saat önce
Oktay: "Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, çözümsüzlüğü kader olarak kabul etmemektedir ve bunun için ezberleri bozmaya hazırdır.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:40 Kaynak: AA
Oktay: "Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, çözümsüzlüğü kader olarak kabul etmemektedir ve bunun için ezberleri bozmaya hazırdır."
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