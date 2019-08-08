Son Dakika Haberleri: Oktay: Türkiye'yi şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz
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Oktay: Türkiye'yi şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz.

Oktay: Türkiye'yi şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, " Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Yaşanan gelişmeler ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır." dedi.
fuat oktay, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:46 
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