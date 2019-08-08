Oktay: Türkiye'yi şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, " Türkiye
'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Yaşanan gelişmeler ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:46
Türkiye ve ABD'nin "güvenli bölge" anlaşmasına Esad rejiminden tepki Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda iki robot görev başında İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor