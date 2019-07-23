Son Dakika Haberleri: Oktay uluslararası yatırımcının ülkemize duyduğu güven artıyor- 2
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Oktay uluslararası yatırımcının ülkemize duyduğu güven artıyor- 2

1 saat önce

Oktay uluslararası yatırımcının ülkemize duyduğu güven artıyor- 2.

Oktay uluslararası yatırımcının ülkemize duyduğu güven artıyor- 2
Oktay uluslararası yatırımcının ülkemize duyduğu güven artıyor- 2
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:48 Kaynak: DHA
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