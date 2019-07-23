Oktay uluslararası yatırımcının ülkemize duyduğu güven artıyor- 2
1 saat önce
Oktay uluslararası yatırımcının ülkemize duyduğu güven artıyor- 2.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:48 Kaynak: DHA
Oktay uluslararası yatırımcının ülkemize duyduğu güven artıyor- 2
Microsoft'tan Elon Musk'ın yapay zeka şirketine 1 milyar dolar yatırım Trump aday gösterdiği isim Senato'dan onay aldı İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına Avrupa'dan ortak kınama Cumhurbaşkanlığı "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" tartışmasında tarafını seçti