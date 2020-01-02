Oktay: "Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oktay: 'Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı... - Son Dakika

Oktay: "Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı...

6 saat önce

Oktay: "Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar.

Oktay:

Oktay: "Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar."

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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