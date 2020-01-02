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Oktay: "Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı...
6 saat önce
Oktay: "Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:28 Kaynak: AA
Oktay: "Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar."
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