Son Dakika Haberleri: Oktay: Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde sonuçları ağır olacak
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Oktay: Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde sonuçları ağır olacak

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar "meşru hedef" haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır.

Oktay: Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde sonuçları ağır olacak, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar "meşru hedef" haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:23 
fuat oktay, Ekonomi
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