Oktay: Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde sonuçları ağır olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar "meşru hedef" haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır." dedi.

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