Son Dakika Haberleri: Oktay ve Çavuşoğlu, Christchurch Sokaklarında İlgiyle Karşılandı - Chrıstchurch

Oktay ve Çavuşoğlu, Christchurch Sokaklarında İlgiyle Karşılandı - Chrıstchurch

59 dakika önce

- Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun Christchurch sokaklarında yürümesi Yeni Zelandalıların Oktay ve Çavuşoğlu'nu alkışlaması Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yeni Zelandalılarla sohbeti CHRISTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...

- Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun Christchurch sokaklarında yürümesi
Yeni Zelandalıların Oktay ve Çavuşoğlu'nu alkışlaması
Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yeni Zelandalılarla sohbeti CHRISTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Christchurch sokaklarında Yeni Zelandalılar tarafından ilgiyle karşılandı. Oktay ve Çavuşoğlu, Christchurch sakinleriyle bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:16 Kaynak: AA

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