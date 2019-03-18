Oktay ve Çavuşoğlu, Christchurch Sokaklarında İlgiyle Karşılandı - Chrıstchurch
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- Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun Christchurch sokaklarında yürümesi Yeni Zelandalıların Oktay ve Çavuşoğlu'nu alkışlaması Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yeni Zelandalılarla sohbeti CHRISTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...
- Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu
'nun Christchurch sokaklarında yürümesi
Yeni Zelandalıların Oktay ve Çavuşoğlu'nu alkışlaması
Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yeni Zelandalılarla sohbeti CHRISTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Christchurch sokaklarında Yeni Zelandalılar tarafından ilgiyle karşılandı. Oktay ve Çavuşoğlu, Christchurch sakinleriyle bir süre sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:16 Kaynak: AA
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