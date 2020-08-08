Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti - Son Dakika

Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 19:15
Kaynak: DHA
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