Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Saldırında Yaralananları Ziyaret Etti
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Christchurch'te camilere yönelik düzenlenen saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Christchurch'te camilere yönelik düzenlenen saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.
Terör saldırısında yaralan üç Türk vatandaşını ziyaret eden Oktay ve Çavuşoğlu, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve acil şifalar diledi. Oktay ve Çavuşoğlu daha sonra saldırıda yaralanan diğer Müslümanları ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:45 Kaynak: DHA
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