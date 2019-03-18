Son Dakika Haberleri: Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Saldırında Yaralananları Ziyaret Etti

Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Saldırında Yaralananları Ziyaret Etti

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Christchurch'te camilere yönelik düzenlenen saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Saldırında Yaralananları Ziyaret Etti, System.String[]
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Christchurch'te camilere yönelik düzenlenen saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Terör saldırısında yaralan üç Türk vatandaşını ziyaret eden Oktay ve Çavuşoğlu, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve acil şifalar diledi. Oktay ve Çavuşoğlu daha sonra saldırıda yaralanan diğer Müslümanları ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:45 Kaynak: DHA

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 11:58:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Saldırında Yaralananları Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]