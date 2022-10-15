Oktay ve Kılıçdaroğlu, Rıdvan Acet'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın taziye ziyaretine gelmesi
Rıdvan Acet'in ailesine taziyelerini iletmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyaretine gelmesi
Rıdvan Acet'in ailesine taziyelerini iletmesi BARTIN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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