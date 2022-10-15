Oktay ve Kılıçdaroğlu, Rıdvan Acet'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Oktay ve Kılıçdaroğlu, Rıdvan Acet'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

15.10.2022 17:06

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın taziye ziyaretine gelmesi Rıdvan Acet'in ailesine taziyelerini iletmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyaretine gelmesi Rıdvan Acet'in ailesine taziyelerini iletmesi BARTIN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve CHP Genel Başkanı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın taziye ziyaretine gelmesi

Rıdvan Acet'in ailesine taziyelerini iletmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyaretine gelmesi

Rıdvan Acet'in ailesine taziyelerini iletmesi BARTIN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oktay ve Kılıçdaroğlu, Rıdvan Acet'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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