Oktay ve Varank Eskişehir'e Geliyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak için yarın Eskişehir'e geliyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, bazı ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak için yarın Eskişehir
'e geliyor. Tusaş
Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ile Eskişehir Valiliği ziyaretlerinde bulunacağı öğrenilen Oktay ve Varank'ın, katılacakları diğer program ve ziyaretlerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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