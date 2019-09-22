Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:05
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