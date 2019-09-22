Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz." dedi.

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E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak

Çöpten topladığı tahta, sünger ve parkelerden baza yapıp satıyor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp: Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik