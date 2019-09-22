Son Dakika Haberleri: Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz
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Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz.

Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz." dedi.

fuat oktay, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:05 
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