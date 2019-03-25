Oktay: "Yerelde Birlikte Çalışabileceğimiz Arkadaşlarımız Olduğunda Türkiye'yi Bambaşka Bir Yere...
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çekerek'te esnaf buluşmasında konuşması Toplu fotoğraf çekimi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde esnafla bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çekerek
'te esnaf buluşmasında konuşması
Toplu fotoğraf çekimi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat
'ın Çekerek ilçesinde esnafla bir araya geldi. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:12 Kaynak: AA
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