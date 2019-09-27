Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu bir kez daha görmüş olduk."
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu bir kez daha görmüş olduk."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert deprem uyarısı: Bilgi kirliliğini affetmeyiz Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem 31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi