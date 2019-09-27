Son Dakika Haberleri: Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28...
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Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28...

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu bir kez daha görmüş olduk."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu bir kez daha görmüş olduk."

Oktay: Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28...

fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:46 Kaynak: AA
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