Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu bir kez daha görmüş olduk."