Son Dakika Haberleri: Oktay Yılmaz'dan Kadınlara Tam Destek

Oktay Yılmaz'dan Kadınlara Tam Destek

1 saat önce

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, kadınların ailelerin ve toplumun en önemli unsurları olduğunu söyledi.

Oktay Yılmaz'dan Kadınlara Tam Destek, System.String[]
Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, kadınların ailelerin ve toplumun en önemli unsurları olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Kadın belediye çalışanlarını ve Yıl-mek Kadın Kursiyerleri ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı. Kadınları öncelikli hizmet gurubu olarak belirlediklerini vurgulayan Oktay Yılmaz: " Kadınların hak ettiği değeri görmesi toplumların kalkınması adına oldukça önemli bir olgudur. Aileler toplumların, toplumlar da kadınların ellerinde yükselir" dedi.

"Kadınlar toplumsal kalkınmanın öncüsü"

Kadınların modern dünyada daha etkin rollerde yer aldığını dile getiren Yılmaz, "Kadınlar ekonomik hayatta da yer alarak ilçe, şehir ve ülke ekonomisine de katkı koyuyor. Yıldırım'a katma değer sağlayan kadın esnaflarımıza her zaman destek vermeye hazırız" diye konuştu. Ekonomik hayatta kadınların da etkin bir şekilde bulunmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, "Toplumsal olarak kalkınmamızın, geleceğin şehrini inşa etmemizin öncüsü olacak kadınlarımızın ekonomik hayatta bulunmaları için çalışmalarımızı her zaman sürdüreceğiz. Amacımız onlara aile huzuru ve iç dünyaları açısından destek sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:25 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Yıldırım, Oktay Yılmaz, Politika
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