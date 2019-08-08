Oktay: "Yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi amacıyla firmalara finansman desteği...
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Oktay: "Yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi amacıyla firmalara finansman desteği sağlayacak risk sermayesi fonu oluşturulacak.
Oktay: "Yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi amacıyla firmalara finansman desteği sağlayacak risk sermayesi fonu oluşturulacak." Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada Kaz Dağları'na giden Akşener, Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar