Son Dakika Haberleri: Oktay: "Yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi amacıyla firmalara finansman desteği...
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Oktay: "Yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi amacıyla firmalara finansman desteği...

50 dakika önce

Oktay: "Yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi amacıyla firmalara finansman desteği sağlayacak risk sermayesi fonu oluşturulacak.

Oktay:
Oktay: "Yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi amacıyla firmalara finansman desteği sağlayacak risk sermayesi fonu oluşturulacak."
Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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