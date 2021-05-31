Oktay: "Yüzde 7 büyüyen ekonomimiz, dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında ikinci sırada yer aldı" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek, dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen ekonomimiz, dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında ikinci sırada yer aldı. Salgını fırsata çevirecek ve pozitif ayrışan bir ekonomi olacağız demiştik. Türkiye her geçen gün büyüyor, güçleniyor."