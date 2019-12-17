Öktem ailesinin acı günü - Son Dakika
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Öktem ailesinin acı günü

7 saat önce

Bilecik'in köklü ailelerinden Öktem ailesinin ferdi Süleyman Öktem tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Bilecik'in köklü ailelerinden Öktem ailesinin ferdi Süleyman Öktem tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Hüseyin, Mehmet, Ali ve merhum Nazmiye ile Hasan Öktem'in abileri Namık, Ayşe Şenşar ve Fatma İman'ın babaları Süleyman Öktem tedavi gördüğü Bozüyük Devlet Hastanede hayatını kaybetti. Bilecik'in en eski fırıncısı merhum Ruhşen Öktem'in oğlu Süleyman Öktem'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Dedeoğlu Camii(nde kılınacak cenaze namazına ardından Bilecik Şehir Mezarlığına defnedilecek - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:41 Kaynak: İHA
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