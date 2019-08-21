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OKÜ' 2019-2020 eğitim öğretim yılı yeni kayıt dönemi başladı

1 saat önce

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) 2019-2020 eğitim - öğretim yılı yeni kayıt dönemi başladı.

OKÜ' 2019-2020 eğitim öğretim yılı yeni kayıt dönemi başladı, System.String[]

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) 2019-2020 eğitim - öğretim yılı yeni kayıt dönemi başladı.

OKÜ Rektörü Prof.Dr. Murat Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminde 2 bin 380 öğrencinin OKÜ bölümlerini tercih ettiği söyledi.


OKÜ fakülte ve meslek yüksek okullarının genel doluluk oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ifade eden Türk, "Yerleştirme verilerine göre 2 bin 380 öğrencinin bin 95'i lisans, bin 285'i de ön lisans programlarına yerleşti. Lisans programlarında 372, ön lisans programlarında ise sadece 14 kontenjan boş kalırken bu kontenjanların da ek yerleştirmelerde dolacağını düşünüyoruz. OKÜ'yü yeni kazanan öğrenciler, kayıtlarını ana yerleşkede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında, ilçelerde bulunan kampüslerde, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları binalarında 23 Ağustos'a kadar gerçekleştirebilecek. " diye konuştu.

Murat Türk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:02 Kaynak: AA
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