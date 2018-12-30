Okü'de Arkeoloji Laboratuvarı Kuruldu
1 saat önce
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Aigeai Kazı ve Araştırma Laboratuvarı kuruldu.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Aigeai Kazı ve Araştırma Laboratuvarı kuruldu.
OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk
, laboratuvarda belgeleme çalışmalarına katılarak, Arkeoloji
Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Faris Demir'den bilgi aldı.
Demir, laboratuvar sayesinde arkeoloji öğrencilerinin arazi çalışmalarının yanı sıra laboratuvar çalışmalarıyla da kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu belirtti.
Rektör Türk, laboratuvarın hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilerin burada önemli çalışmalara imza atacağına inandığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:46 Kaynak: AA
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