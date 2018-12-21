Son Dakika Haberleri: Okü'de Baret Takma Töreni

Okü'de Baret Takma Töreni

3 saat önce

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Yapı Kulübü ve Genç İnşaat Mühendisleri Odası (GENÇİMO) tarafından "Baret Takma ve Dağıtma" töreni düzenlendi.

Okü'de Baret Takma Töreni, System.String[]
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Yapı Kulübü ve Genç İnşaat Mühendisleri Odası (GENÇİMO) tarafından "Baret Takma ve Dağıtma" töreni düzenlendi.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, rektörlük salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversitede 323 yeni genç mühendis yetiştiğini belirtti.

Mühendis adayları için üniversite bünyesinde laboratuvar kurulmasının hedeflendiğini ifade eden Rektör Türk, "Yaklaşık 400 metrekare kullanım alanı olacak laboratuvarımız ketimize, bölgemize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Üniversitemiz öğrencilerine baretlerin temininde destek olan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cem Burak Keskiner'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Genç İnşaat Mühendisleri Odası (GENÇİMO) Başkanı Mete Kıyançiçek ise, baretin gelecekteki şantiye yaşamında can sağlığı için önemli bir araç olduğunu anlattı.

Baret kullanımında yaşanan zafiyetin, ülkede binlerce iş kazasına sebebiyet verdiğini aktaran Kayınçiçek, şöyle konuştu:

"Biz inşaat mühendislerinin yaptığı yapılarda malzemeyi ve tekniği en iyi anlamda bir araya getirmek haricindeki en önemli görevi şantiye sahasında bulunan işçilerin ve teknik kadronun can sağlığını korumaktır. Bu yüzden de birinci sınıftaki arkadaşlarımıza baretlerini İnşaat Mühendisleri Günü'nde vererek bir farkındalık yaratmak istedik."

Konuşmalardan sonra OKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine baretleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:07 Kaynak: AA

İnşaat Mühendisleri Odası, Genç, Ekonomi
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