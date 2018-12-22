Okü'de Drama Etkinliği

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü tarafından "Poetry through Creative Drama" etkinliği düzenlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Zeki Çıraklı
, OKÜ Rektörlük Salonunda düzenlenen etkinlikte, üç performatif gösteriden oluşan sunum yaptı.
Şiirsel söylemin anlamlandırılması sürecini İngiliz şairlerin şiirleri üzerinden örneklendiren Doç. Dr. Çıraklı, şiirdeki örtük anlamın daha kolay ve hızlı anlaşılması yönünde yaratıcı drama etkinliklerinin önemi üzerinde durdu.
Katılımcıların da sahnede yer aldığı ve örneklendirilen şiirlerin performatif olarak dramatize edildiği sunum, katılımcıların beğenisini aldı.
Etkinlik sonunda, OKÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Ceyhun
Yükselir, Çıraklı'ya teşekkür belgesi verdi.