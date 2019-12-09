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OKÜ'de satranç turnuvası düzenlendi
7 saat önce
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ) satranç turnuvası düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:28 Kaynak: AA
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ) satranç turnuvası düzenlendi.
Fen Edebiyat Fakültesi satranç salonunda düzenlenen ve 44 sporcunun katıldığı turnuvada birinciliği Cüneyt Ergüleç, ikinciliği Ferhat Yaşar, üçüncülüğü de Mehmet Ali Öğredik elde etti.
Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyyüp Tel verdi.
Tel, satrancın kendini kontrol ve analitik düşünme yeteneğini artırdığını belirtti.
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