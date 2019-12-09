Son Dakika Haberleri: OKÜ'de satranç turnuvası düzenlendi
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OKÜ'de satranç turnuvası düzenlendi

7 saat önce

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ) satranç turnuvası düzenlendi.

OKÜ'de satranç turnuvası düzenlendi, System.String[]

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ) satranç turnuvası düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi satranç salonunda düzenlenen ve 44 sporcunun katıldığı turnuvada birinciliği Cüneyt Ergüleç, ikinciliği Ferhat Yaşar, üçüncülüğü de Mehmet Ali Öğredik elde etti.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyyüp Tel verdi.

Tel, satrancın kendini kontrol ve analitik düşünme yeteneğini artırdığını belirtti.

Osmaniye, Korkut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:28 Kaynak: AA
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