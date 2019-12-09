OKÜ'de satranç turnuvası düzenlendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ) satranç turnuvası düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi satranç salonunda düzenlenen ve 44 sporcunun katıldığı turnuvada birinciliği Cüneyt Ergüleç, ikinciliği Ferhat Yaşar, üçüncülüğü de Mehmet Ali Öğredik elde etti.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyyüp Tel verdi.

Tel, satrancın kendini kontrol ve analitik düşünme yeteneğini artırdığını belirtti.