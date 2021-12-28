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OKÜ'de "uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık" semineri düzenlendi - Son Dakika

OKÜ'de "uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık" semineri düzenlendi

28.12.2021 17:00
OKÜ'de "uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık" semineri düzenlendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) "Uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık" konulu seminer düzenlendi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) "Uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık" konulu seminer düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Amfisinde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, uyuşturucu sorununun insanlık tarihi kadar eskiye dayandığını söyledi.

Son yıllarda uyuşturucu madde çeşitliliğinde adeta patlama yaşandığını dile getiren Sarıgüzel, "1930'larda 5-6 uyuşturucu maddenin adı geçerken, 1950'den sonra sentetik uyuşturucular, 2000'li yılların sonunda da ara kimyasallar ile birlikte dünyada bugün tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok çeşitli uyuşturucu madde var. Dünyanın neresine bakarsak bakalım, kutuplar dışında uyuşturucu sorunu yaşamayan bir yer yok. Bu konuda 1933 yılında çıkmış bir kanunumuz var. Piyasaya yeni uyuşturucu çeşitleri çıktıkça biz bu kanunumuzu güncelliyoruz ve mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede en üst sıralarda yer aldığını ve bir çok ülkenin Türkiye'deki mücadeleye gıpta ile baktığını aktaran Sarıgüzel, son olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün uyuşturucu ile mücadele için hayata geçirdiği "Uyuma" adlı mobil uygulamasından bahsetti.

Uygulama ile fotoğraf, video ve sesli ihbarda bulunabileceklerini kaydeden Sarıgüzel, ihbarda bulunanların kimliklerinin ise gizli tutulduğunu ifade etti.

Program, narkotik köpeklerinin gösterisi ile sona erdi.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 15 Temmuz Şehitleri, Uyuşturucu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OKÜ'de 'uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık' semineri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: OKÜ'de "uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık" semineri düzenlendi - Son Dakika
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