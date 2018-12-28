Oku Keşfet Uygula (Oku) Projesinin Bir Yılı Değerlendirildi

Bayburt Valiliği
himayesinde Bayburt'ta eğitim kalitesinin çok boyutlu yaklaşımla artırılmasına yönelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde bütün okulların katılımı ile elli alt başlıkta hayata geçirilen "Oku-Keşfet-Uygula (OKU) Projesi" değerlendirme toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan
başkanlığında gerçekleştirildi.
Bir yıl önce başlatılan proje kapsamında saha ve anket çalışmaları ile öğrenci, öğretmen ve velilerin eğitim kalitesine ilişkin beklentiler tespit edildi. Elde edilen bulgular rapor haline getirilerek yol haritası çizildi. Eğitim paydaşlarını bir bütün olarak ele alıp her grup için farklı çözüm yolları ve faaliyetlerin hazırlandığı proje başta öğrenciler ve aileler olmak üzere öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılandı.
Çözüm odaklı yaklaşımın benimsenmesi ve insan gelişiminin çok yönlü ele alınması fikri ile yola çıkılan projede 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Sezonu ile 2017-2018 Eğitim Öğretim Sezonu karşılaştırıldı. Aile eğitimlerinden başlamak üzere veli ziyaretleri, öğretmen ve yönetici eğitimleri, okul sporları, bilim fuarları ve eğitim yatırımları gibi alanlarda yapılan çalışmalar önceki sezona göre büyük oranda artış gösterdi. Buna göre 2016 - 2017 eğitim öğretim sezonunda 456 ailenin katılımıyla 25 eğitim programı düzenlenirken 2017 - 2018 eğitim öğretim sezonunda bu sayı 697 ailenin katılımıyla 30 eğitim etkinliği olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre veli ziyaretlerinde de yüzde yüze yakın artış sağlandı. 2016 - 2017 eğitim öğretim sezonunda bin 400 veli ziyareti gerçekleştirilirken 2017 - 2018 eğitim öğretim sezonunda ise 2 bin 500 veli ziyaret edildi. Proje kapsamında istatistiklere yansıyan bir diğer artış ise öğretmen ve yönetici eğitimlerinde kaydedildi. 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında öğretmenler için 44, yöneticiler için 8 kurs düzenlendi. Bu eğitimlere 857 öğretmen ve 169 yönetici katıldı. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı Öğretmen ve Yönetici Eğitimlerinde kaydedilen ilerleme 102'si öğretmen, 10'u yönetici kursu olmak üzere 3 bin 46 öğretmen ve 202 yönetici olarak gerçekleşti.
Projenin ilerleyen aşamalarında ailelerin eğitim ve ilgi düzeylerini artırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve öğrencilere özgüven ile olumlu algı kazandırmak adına birçok sosyal ve kültürel faaliyet hayata geçirildi. Problemlerin çözümüne yönelik okul müdürleri öncülüğünde öğretmen, öğrenci ve veli katılımı gözetilerek hayata geçirilen bu uygulamalar eğitim öğretim faaliyetleri konusundaki olumsuz algıları ortadan kaldırdı. Bilim fuarları alanında geçtiğimiz yıl 2 bin 321 öğrencinin katılımıyla 9 etkinlik gerçekleştirilirken 2017 - 2018 sezonunda bu sayı 6 bin 433 öğrencinin katılımıyla 27 bilim fuarı gerçekleştirildi. Çalışmalar öğrencilerin okuma istatistiklerini de yukarı taşımada etkili oldu. Haftalık okuma süresi 2017 yılında 60 dakika olarak tespit edilirken 2018 yılında bu süre 140 dakikaya ulaştı. Kütüphane yapımı konusunda da 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı'nda 5 olan Zenginleştirilmiş Kütüphane ( Z - Kütüphane)2017 - 2018 sezonunda 8'e yükseldi.
Toplantıda projeden elde edilen olumlu sonuçların eğitim kalitesini daha üst seviyelere taşıma noktasında teşvik edici olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, çalışmaların aynı özen ve hassasiyetle devam ettirileceğini belirtti. Vali Pehlivan, bu konuda yürütülen genel çalışmaların yeni bir vizyonla ele alınıp düzenlendiğini ifade ederek kaliteli eğitimde temel hedefin iyi ve donanımlı insan yetiştirmek olması gerektiğinin altını çizdi.
Vali Pehlivan Bayburt'un eğitimde atılım yapabilecek, fark oluşturacak imkanlara ve potansiyele sahip olduğunu kaydederek, "Bayburt kadirşinas insanlarımızın olduğu kadim bir şehir. İnanıyorum ki kamu görevlilerimiz, esnafımız, çiftçimiz, ticaret erbabımız, Bayburt'ta yaşayan herkes eğitimle ilgili konularda ilgi ve desteklerini esirgemeyeceklerdir. İnşallah Bayburt ilimiz eğitim alanında farkını ortaya koyacaktır. Bunu da başta milli eğitim bünyesindeki idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz olmak üzere herkesin katkısıyla sağlayacağız. Oku-Keşfet-Uygula diyerek yolumuza devam ediyoruz. Projenin en başından bugüne hayata geçirilmesi ve devam ettirilmesi noktasında emeği bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.
Toplantı ilgili konularda yapılan bilgi alışverişi ile katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından sona erdi.
Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve proje yürütme kurulu üyeleri katıldı. - BAYBURT