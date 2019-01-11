Son Dakika Haberleri: Oku Paylaş Projesinde Yüzler Güldü

Oku Paylaş Projesinde Yüzler Güldü

1 saat önce

Haliliye İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Oku-Paylaş projesinde farklı okullarda okuyan öğrencilerden toplanan kitaplar, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar kırsal bölgelerdeki öğrencilere hediye edildi.

Oku Paylaş Projesinde Yüzler Güldü, System.String[]
Haliliye İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Oku-Paylaş projesinde farklı okullarda okuyan öğrencilerden toplanan kitaplar, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar kırsal bölgelerdeki öğrencilere hediye edildi.

Haliliye ilçe genelinde başlatılan projede okullarda öğrencilerin okudukları hediye etmek istedikleri malzemeler toplanarak kırsal bölgede okuyan öğrencilere armağan ediliyor.

2002 Vakıflar İlköğretim Okuluna ait " Gülen yüz" projesi kapsamında öğrenciler, farklı okullardan topladıkları ve hediye etmek istedikleri kitapları Haliliye ilçesinde yer alan Gürpınar İlköğretim Okulu öğrencilerine götürdü. 2002 Vakıflar İlköğretim Okulu Müdürü Sabri Doğan'ı ve öğrencileri, Gürpınar İlköğretim Okulu Müdürü Halil Güneş ile okulun öğretmen ve öğrencileri karşıladı.

Kitap ve kırtasiye malzemelerini burada dağıtan öğrenciler ve hediyeleri alan öğrencilerin yüzündeki tebessüm paylaşmanın bu şekilde kaynaşmanın bir kez daha önemini ortaya koydu.

Öğrenci velileri yapılan bu projede emeği geçen teşekkür etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Gürpınar, Haliliye, Yaşam
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