Oku Paylaş Projesinde Yüzler Güldü
1 saat önce
Haliliye İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Oku-Paylaş projesinde farklı okullarda okuyan öğrencilerden toplanan kitaplar, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar kırsal bölgelerdeki öğrencilere hediye edildi.
Haliliye
İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Oku-Paylaş projesinde farklı okullarda okuyan öğrencilerden toplanan kitaplar, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar kırsal bölgelerdeki öğrencilere hediye edildi.
Haliliye ilçe genelinde başlatılan projede okullarda öğrencilerin okudukları hediye etmek istedikleri malzemeler toplanarak kırsal bölgede okuyan öğrencilere armağan ediliyor.
2002 Vakıflar İlköğretim Okuluna ait " Gülen yüz" projesi kapsamında öğrenciler, farklı okullardan topladıkları ve hediye etmek istedikleri kitapları Haliliye ilçesinde yer alan Gürpınar
İlköğretim Okulu öğrencilerine götürdü. 2002 Vakıflar İlköğretim Okulu Müdürü Sabri Doğan
'ı ve öğrencileri, Gürpınar İlköğretim Okulu Müdürü Halil Güneş
ile okulun öğretmen ve öğrencileri karşıladı.
Kitap ve kırtasiye malzemelerini burada dağıtan öğrenciler ve hediyeleri alan öğrencilerin yüzündeki tebessüm paylaşmanın bu şekilde kaynaşmanın bir kez daha önemini ortaya koydu.
Öğrenci velileri yapılan bu projede emeği geçen teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:52 Kaynak: İHA
Didem Soydan, Takipçisinin Cinsel Organlı Göndermesine Sinirlendi
Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız
Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters