OKÜ, yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescil belgesi almasına destek verecek - Son Dakika

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle, kentteki yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescil belgesi almalarına üniversite tarafından destek verilecek.

OKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol imza törenine OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı (OKÜMERLAB) Müdürü Doç. Dr. Batuhan Akben ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy katıldı.

İmzalanan protokolle, Osmaniye'de coğrafi işaret tescil belgesi alması istenen yöresel ürünlerin her türlü tahlil ve analizi OKÜMERLAB tarafından yapılacak, ürünlerin tescil belgesi alabilmeleri için yol gösterilecek.

Protokolle ayrıca laboratuvarın sanayiciler tarafından etkin şekilde kullanılması da Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından teşvik edilecek.???????