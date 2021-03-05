Okuduğu İstiklal Marşı ile duygusal anlar yaşattı - Son Dakika

Okuduğu İstiklal Marşı ile duygusal anlar yaşattı
05.03.2021 14:00
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Anadolu gönül yolu-81 genç 81 bayrak" projesi kapsamında Şanlıurfa'dan yola çıkan ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağının teslim töreninde İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuyan Leyla Yağmur Aydın, Vali...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Anadolu gönül yolu-81 genç 81 bayrak" projesi kapsamında Şanlıurfa'dan yola çıkan ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağının teslim töreninde İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuyan Leyla Yağmur Aydın, Vali Mahmut Çuhadar'dan büyük alkış aldı.
Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran ve tarihi bir şahlanışın müjdecisi olan İstiklal Marşının, 10 kıtasını dizlerinin üzerine çökerek duygu yüklü ses tonu ve mimikleriyle başarıyla okuyan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Çocuk Evleri Sitesinde kalan Leyla Yağmur Aydın, Valilik salonunda duygusal anların yaşanmasına yol açtı.
Vali Mahmut Çuhadar, İstiklal Marşının 10 kıtasını duygu yüklü ses tonuyla ezbere okuyan leyla Yağmur Aydın'ı tebrik etti. - ADIYAMAN
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