Okuduğu kitabı getirene buz pistinde paten keyfi ücretsiz
Sömestrde Sultangazi
'de buz pateni keyfi
İSTANBUL - Öğrencilerin keyifli bir sömestr tatili geçirmelerini sağlamak amacıyla Sultangazi'de kurulan buz pistinin açılışını gerçekleştirildi. Açılışta gerçekleşen buz pateni gösterisi ve buz hokeyi maçı büyük beğeni toplarken, buz pistinde kaymak isteyen öğrenciler, okudukları bir kitabı tesise getirerek buz pateni eğlencesinden ücretsiz yararlanabilecek.
Sultangazi Belediyesi, "Okuduğun bir kitabı getir buz pateni keyfini doyasıya yaşa" sloganıyla öğrencilerin hem kitap okuma alışkanlığını arttırmak hem de sömestr tatilinde eğlenceli bir tatil dönemi geçirmesini sağlamak amacıyla bin 200 metrekare alana kurulan buz pistinin açılışını gerçekleştirdi. Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası yanında bulunan alana kurulan buz pistinin açılışına, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay
, çok sayıda amatör ve profesyonel sporcu ile aileleri katıldı. Buz pistinin açılışı hokey takımının gösteri maçı ve milli sporcuların gösterisiyle başladı. İlgiyle takip edilen gösterilerin ardından çocuklar buzda paten kaymanın keyfini çıkardı. Ayrıca alana kurulan 3 metre yüksekliğinde 25 metre uzunluğundaki kayma rampası da çocuklardan yoğun ilgi gördü. Çok sayıda öğrencinin buz pateni keyfini aileleri heyecanla takip etti.
Haftanın 7 günü saat 10: 00 ve 21: 00 arasında hizmet verecek olan buz pistinde kaymak içinse Sultangazi Belediyesi'nin web sitesi www.sultangazi.bel.tr'den kayıt olarak öğrencilerin okuduğu bir kitapla piste gelmeleri isteniyor. Buz pistinde toplanan kitaplar da öğrencilere dağıtılacak. Pist ise 3 ay boyunca hizmet verecek.
"Okunmuş bir kitabın getirilmesini talep ediyoruz""
Sömestr tatilinde öğrencilere eğlenirken öğrenebilecekleri etkinlikler hazırladıklarını dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "9'uncusunu tertip ettiğimiz bu buz pistinde yine çocuklarımız bu kışta başka bir yere ihtiyaç duymadan ilçe içerisinde buz pateni yapma zevkini yaşayacaklar. Rampadan kayma, buz hokeyi oynama gibi çok güzel oyunların içinde olacaklar. İstiyoruz ki yazın da yine aynı noktalarda yaptığımız mobil havuzlar gibi bu kış sporunu en güzel şekilde öğrenmeleri, profesyonel olarak da gidecekleri yerlerde daha fazla geliştirip spor camiasına katkı sağlamayı umuyoruz. İstediğimiz bir şey daha var biz bu kampanyaları yaparken her sene en azından kapak ve ya atık pilleri topluyorduk. Bu sene sosyal sorumluluk kapsamında okunmuş bir kitabın getirilmesini talep ediyoruz" dedi.
"Anneme ödül olarak buraya getirmesini söyleyeceğim"
Kış sporlarını yapmayı çok sevdiğini ve okuduğu kitabı getirerek pistte yer aldığını belirten Ecrin Örencik
, "Burada biz iki etkinliği birden yapıyoruz. Hem kitabımı okumuş oluyoruz, hem de burada kaymış oluyoruz. Ben buraya hiç gelmemiştim, ilk defa kayıyorum. Yeni alıştım, çok güzel bir etkinlik oldu. Tatilde kesinlikle geleceğim karnem çok iyi anneme ödül olarak buraya getirmesini söyleyeceğim" dedi.
"Paten kayacağız, yapmadım ilk defa yapacağız"
Buz patenini daha önce denemediğini etkinliği görünce kitabıyla birlikte geldiğini dile getiren bir öğrenci, "Paten kayacağız, yapmadım ilk defa yapacağız. Önceden normal paten kaymıştım buz patenini de merak ediyorum" dedi.