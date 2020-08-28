Okuduğu kitaplardaki karakterlerden esinlenip, bahçe oluşturdu - Son Dakika

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, ilkokuldan sonra ailesi tarafından okula gönderilmeyen, okuma sevgisinden dolayı sürekli kitap okuyan Kezban Gören (69), okuduğu kitaplardan esinlenerek, bahçe oluşturdu. Bahçesinde kıyafetlerden insan gövdesi yapıp, baş kısmına yüz çizdiği saksıları koyarak, esinlendiği kitaptaki karakterleri oluşturan Gören, "Ailem okutmadı, içimde ukde kaldı. Elime geçen her şeyi okuyorum. Okuduğum kitaplardan esinlendiğim karakterlerle bahçe oluşturdum" dedi.

Seydişehir'de yaşayan, 2 çocuk annesi Kezban Gören, ailesinden miras kalan alana, eşi Mustafa Gören 'in yardımıyla okuduğu kitaplardan esinlenip bahçe oluşturdu. Bahçesinin farklı bölgelerine kıyafetlerden insan gövdesi yapıp, baş kısmına yüz çizdiği saksıları koyan Gören, esinlendiği kitaptaki karakterleri yansıtmaya çalıştı. Gören, karakterleri oluştururken de kompozisyonu tamamlayacak objeler yerleştirdi. 'Balıkçı Hasan' karakterinde balık tutan insan figürü ile denizde kullanılabilecek objeler yerleştiren Gören'in, 'tatilden dönen evin hanımı karakterinde' ise yanında araç bulunuyor. 'AİLEM OKUTMADI, İÇİMDE UKDE KALDI' Çiftçi ailenin kızı olduğunu belirten Kezban Gören, "Ben ilkokul mezunuyum. O dönem okumayı çok istedim, arkadaşlarım ortaokula gidiyordu ama beni ailem okutmadı. Biz çiftçi bir aileyiz. Çiftçi insanın yanında da ne kadar kişi olursa o kadar işler kolaylaşır. Ailem okutmadı. Benim içimde de ukde kaldı ve elime geçen her şeyi okuyorum" dedi. Kitap okumayı çok sevdiğini anlatan Gören, "Kitap okumayı çok seviyorum. Yazar ayrımı yapmadan okumaya çalışıyorum. Kitap okumak bana mutluluk veriyor. Okuduğum kitaplardan esinlendiğim karakteri böyle yansıtmaya çalışıyorum. 6 yıldır da bu bahçeyle bu karakterlerle vakit geçiriyorum" diye konuştu.

Eşi Mustafa Gönen de "Eşimle birlikte yazın bu bağda yaşıyoruz. Eşimin hobileri var. Kendi halinde uğraş veriyor. Ben de ona yardım ediyorum. Kitap okumayı seviyor. Kitap okuduğu karakterlerden esinlenerek, bu hobilere değer veriyor" dedi.