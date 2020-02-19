Okuduğu yazıdan etkilenerek başladığı wushuda şampiyonluklara koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Okuduğu yazıdan etkilenerek başladığı wushuda şampiyonluklara koşuyor - Son Dakika Spor

Okuduğu yazıdan etkilenerek başladığı wushuda şampiyonluklara koşuyor

7 saat önce

Sakarya'da yaşayan ve 6 yıllık wushu kariyerine 7 şampiyonluk ve bir Avrupa ikinciliği sığdıran milli sporcu Seval Uras, bu sporda çıtayı daha da yükseltmek için ter döküyor.

Okuduğu yazıdan etkilenerek başladığı wushuda şampiyonluklara koşuyor, System.String[]

Sakarya'da yaşayan ve 6 yıllık wushu kariyerine 7 şampiyonluk ve bir Avrupa ikinciliği sığdıran milli sporcu Seval Uras, bu sporda çıtayı daha da yükseltmek için ter döküyor.

Fen lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Seval Uras, bundan 6 yıl önce okuduğu, "Bir şeyi yaptığına pişman olmak, yapmadığına pişman olmaktan daha iyidir." sözünden etkilenerek bu spora başlamaya karar verdi.

Wushu taolu kategorisinde başarıdan başarıya koşan genç sporcu şimdiye dek 5 Türkiye, 2 Balkan şampiyonluğu ve 1 Avrupa ikinciliği elde etti.

"Hedefim her zaman birincilik"

Milli sporcu Seval Uras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, wushuya her zaman ilgi duyduğunu fakat spora başlamak için bir türlü fırsat bulamadığını, daha sonra "Bir şeyi yaptığına pişman olmak, yapmadığına pişman olmaktan daha iyidir." yazısını okuduktan sonra spor hayatının başladığını söyledi.

Uras, "Wushuya başladıktan sonra daha düzenli bir hayatım oldu. Bu düzenin getirisi olarak derslerim de olumlu etkilendi. Günlük ortalama 2-3 saatimi wushuya ayırıyorum. Ailem ve antrenörlerim her zaman arkamda durdu. Bu süreçte 2 Balkan şampiyonluğum, 1 Avrupa ikinciliğim, 5 Türkiye şampiyonluğum var." diye konuştu.

Aldığı Avrupa ikinciliğinin kendisini çok memnun etmediğini dile getiren Seval Uras, "Hedefim her zaman birincilik. Bundan sonra Avrupa'da birinci olmayı, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında ülkeme altın madalya getirmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkler olarak bu sporu gayet başarılı bir şekilde yapıyoruz"

Bu sporda destek ve tecrübenin önemine değinen Seval Uras, sözlerini şöyle tamamladı:

"En büyük destekçilerim ve örnek aldığım insanlar hocalarım. Bunun yanında dünya şampiyonları Elif, Zeynep Makbule, Necmettin Erbakan ve Ayşe Sude Akyüz kardeşleri örnek alıyorum. Wushu Çin ata sporu fakat Türkler olarak bu sporu gayet başarılı bir şekilde yapıyoruz. Beni bu sporda destekleyen aileme, Naci ve Nebi İhtiyar hocalarım ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz ile eşi Fatma Akyüz'e çok teşekkür ediyorum."

Sakarya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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