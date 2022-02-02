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Okuduğu yazılardan etkilendi, 77 yaşında kadavra bağışçısı oldu - Son Dakika

Okuduğu yazılardan etkilendi, 77 yaşında kadavra bağışçısı oldu

02.02.2022 17:31
Okuduğu yazılardan etkilendi, 77 yaşında kadavra bağışçısı oldu

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Zehra Fidancı (77), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kadavra bağışçısı oldu.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Zehra Fidancı (77), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kadavra bağışçısı oldu. Fidancı, "Kadavra bağışı ile ilgili yazılar okudum. Bir de birisi, vücudunu sadece sinirleri kalacak şekilde bağışlamış. Bundan çok etkilendim" dedi.

Bandırma'da yaşayan Zehra Fidancı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kadavra bağışçısı oldu. Fidancı'ya hem teşekkür belgesini hem de kadavra bağışçısı olduğunu gösteren kimliğini törenle veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "Zehra hanım geçtiğimiz ay fakültemiz ile iletişime geçerek vefatının ardından bedenini, üniversitemize eğitim için bağışladı. Hocalarımız da durumu bana iletti, ben de çok mutlu oldum. Bildiğiniz gibi bizim tıp fakültemiz yeni bir fakülte. 40'ın üzerinde öğrencimiz bulunsa da eğitim- öğretim için atmamız gereken birçok adım var. Onlardan bir tanesi de Zehra hanımın yapmış olduğu anlamlı destek. Üniversitemize yapılacak katkılarla eğitim daha nitelikli ve kaliteli hale getirilecek. Kendisine sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bu hareketi, tüm tıp fakültesi camiasına hem de üniversitemize çok anlamlı bir destek. Bu duyarlılığından dolayı size teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.

'SAYEMDE DERS ÇALIŞSINLAR'

Evli ve 3 çocuk annesi Zehra Fidancı, tıp fakültesi öğrencilerinin ders çalışması için bedenini kadavra olarak bağışladığını söyleyerek, "Kadavra bağışı ile ilgili yazılar okudum. Bir de birisi, vücudunu sadece sinirleri kalacak şekilde bağışlamış. Bundan çok etkilendim, çok değişik geldi. Zaten bizlerin vücutlarında Allah'ın mucizesi. Düşündüm. Böyle bir şey acaba olabilir mi? Beyime ve çocuklarıma sordum, 'Sen bilirsin' dediler. O zaman 'Olsun' dedim. 'Çocuklar benim sayemde ders çalışsınlar' dedim" dedi.


Okuduğu yazılardan etkilendi, 77 yaşında kadavra bağışçısı oldu
Okuduğu yazılardan etkilendi, 77 yaşında kadavra bağışçısı oldu
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Tıp Fakültesi, Kadavra, Rektör, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okuduğu yazılardan etkilendi, 77 yaşında kadavra bağışçısı oldu - Son Dakika


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