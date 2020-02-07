Okudukları kitapları Nusaybin'deki Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencilerine gönderdiler - Son Dakika

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü'nün 80 tekvando sporcusu, 'Okuma Halkası' sloganı ile okudukları kitapları, Mardin'in Nusaybin ilçesin de bulunan Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencilerine gönderdiler,



Gökmeydan Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. 'Okuma Halkası' sloganıyla kitap okuyan sporcular, okudukları kitapları içindeki notlar ile birlikte Misak-ı Milli Ortaokulu'na gönüllü olarak hediye ettiler. Nusaybin ilçesinde bulunan Misak- ı Milli Ortaokulu öğrencileri de kitapları okuduktan sonra başka ildeki öğrencilere hediye ederek okuma halkasına katkı sağlayacaklardır.



Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım, kitapların teslim programında yaptığı konuşmasında, "Atatürk'ün 'Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım' sözleri bize ilham oldu. Gökmeydan Spor Kulübü'müzün hep spor yapması hem de kitap okuması hem de kitapları hediye etmesi çok güzel örnek bir davranıştır. İnsanları bilinçlendirmek, kültür seviyelerini artırmak oldukça güzel bir davranış modelidir. Böyle güzel bir örnek projeyi başlatan Elif Çatal hocamızla ve siz sporcularımızla gurur duyuyoruz. Desteklerinden dolayı yönetici arkadaşlarıma ve sporcu velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Projeye destek veren tiyatro eğitmeni Şeker Aybala, "İyi bir sporcu olmak istiyorsanız, daha çok kitap okumalısınız" dedi. - ESKİŞEHİR