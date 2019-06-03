Son Dakika Haberleri: Okudukları kitapları Suriyeli akranlarına hediye ettiler
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Okudukları kitapları Suriyeli akranlarına hediye ettiler

1 saat önce

TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Gençlik Okuyor" temasıyla okudukları kitapları Suriyeli öğrencilere hediye etti.

Okudukları kitapları Suriyeli akranlarına hediye ettiler, System.String[]
TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Gençlik Okuyor" temasıyla okudukları kitapları Suriyeli öğrencilere hediye etti.
TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Biten, öğrencilerin okuma alışkanlığı edinmesi içen "Gençlik Okuyor" temasıyla kitap okuma halkası oluşturdu.
Etkinliğe katılan öğrenciler, okudukları kitapları Suriyeli akranlarına hediye etmek istediklerini söylediler.
Türkçe öğretmeni Biten bunun üzerine Bağlar Gençlik Merkeziyle iletişime geçerek, öğrencilerin fikrini paylaştı.
Gençlik merkezi yetkilileri TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini Suriyeli çocuklarla bir araya getirdi.
Öğrenciler tarafından okunan kitaplar "Okuma Köprüsü" etkinliğiyle Suriyeli öğrencilere hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:49 Kaynak: AA
Türkçe Öğretmeni, Güncel
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