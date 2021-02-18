Okudular ödüllendirildiler - Son Dakika

Okudular ödüllendirildiler

18.02.2021 12:08
Okudular ödüllendirildiler, System.String[]

Erzurum'a bağlı Horasan ilçe Kaymakamlığı'nca Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) kapsamında öğrencilerin olumlu davranış biçimlerini geliştirmek amacıyla ilçe genelinde düzenlenen "Horasan Okuyor" E-Kitap Okuma yarışması düzenlendi.

Erzurum'a bağlı Horasan ilçe Kaymakamlığı'nca Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) kapsamında öğrencilerin olumlu davranış biçimlerini geliştirmek amacıyla ilçe genelinde düzenlenen "Horasan Okuyor" E-Kitap Okuma yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren lise grubu öğrencilerine hediyelerini ilçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu verdi.

Horasan Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Covid 19 salgını ile gündeme gelen uzaktan eğitim sürecinde, çocukların evde öğrenme seviyelerini yükseltmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, sosyal ve kültürel açıdan da kaliteli ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak bu minvalde öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve öğrencileri birer kitap sevdalısı haline getirmek, okuma alışkanlığı olan okuduğunu anlayabilen, yorumlayabilen, muhakeme edebilen, okudukça farklı düşünebilen farklı bakabilen ve farkı görebilen bireyler yetiştirerek, kitap okuyan birey farkındalığını da topluma gösterebilmek amacıyla Horasan İlçesinde liseler arası eğitim öğretime devam eden öğrencilere yönelik gönüllülük esasına dayalı "Horasan Okuyor" projesi geliştirdi. Projede dereceye giren öğrenciler Horasan kaymakamlığında düzenlen törende hediyelerini ilçe kaymakamı Burak Dertlioğlu'ndan aldılar.

Düzenlenen programda öğrencilere hediyelerini takdim eden kaymakam Dertlioğlu öğrencileri başarılarından ötürü tebrik etti. - ERZURUM

Okudular ödüllendirildiler
Okudular ödüllendirildiler
Okudular ödüllendirildiler
Okudular ödüllendirildiler
Okudular ödüllendirildiler
Okudular ödüllendirildiler

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Erzurum, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okudular ödüllendirildiler - Son Dakika


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