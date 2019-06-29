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Okudular, yazdılar, sertifikalarını aldılar

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen okuma yazma seferberliği kapsamında Mamak Belediyesi ve Mamak Halk Eğitim Müdürlüğü'nce, Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'ndeki Okuma-Yazma Kursunu başarıyla tamamlayan 98 kursiyere düzenlenen...

Okudular, yazdılar, sertifikalarını aldılar, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen okuma yazma seferberliği kapsamında Mamak Belediyesi ve Mamak Halk Eğitim Müdürlüğü'nce, Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'ndeki Okuma-Yazma Kursunu başarıyla tamamlayan 98 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları dağıtıldı.

Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleşen törene Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, Mamak Halk Eğitim Müdürü Fatih Karamuklu ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Öğrenmenin yaşı yoktur

Sertifika töreni öncesi konuşan Mamak Kaymakamı Ziya Polat, "Türkiye genelinde başlatılmış bu seferberlikte yer almamız çok sevindirici ve oldukça yüksek kursiyer sayılarına ulaşmamız da mutlu edici. Kurslara katılan 18-75 yaş arası hanım kardeşlerimiz "Öğrenmenin yaşı yoktur" sözünün anlamını bize bir daha hatırlatmıştır. Bütün kursiyerlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Okuma yazma bilmeyen kalmasın

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Babuccu da kursiyerleri tebrik ederek, "Okuryazarlık seferberliğinde amacımız yüzde yüz hedefe ulaşmak. Okuma yazma bilmeyen kalmasın diyerek kurslarımızda hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, kursiyerler kendi yazdıkları metinleri, şiirleri okurken okuma ve yazmayı öğrenmenin verdiği heyecanı ve mutluğu bir arada yaşadı. Program sonunda protokol üyeleri kursiyerlere belgelerini takdim etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:40 Kaynak: İHA
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