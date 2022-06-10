Okul Aile Birliklerine "Milli, Ahlaki, Manevi Değer" Denetimi Geldi

MANSUR ÇELİK

Bursa'da okul aile birliğinin okulda düzenlediği yardım toplama etkinliğinde dansözün de kullanılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikte acil değişiklik yaptı. Okul aile birlikleri etkinlikleri artık "Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine" uygun olarak düzenlenecek. Bu etkinlikler tamamıyla okul müdürünün denetim ve sorumluluğunda olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde kısmen değişiklik yaptı. Bugün yürürlüğe giren değişiklikle okul müdürlerinin, okul aile birlikleri üzerindeki görev ve sorumluluğu artırıldı.

"HER TÜRLÜ ETKİNLİĞİ" DENETİM GÖREVİ DE OKUL MÜDÜRÜNE VERİLDİ

Yönetmeliğin "Okul müdürünün sorumluluğu"nu düzenleyen 27'nci maddesinde yapılan değişikle; okul müdürü artık okul aile birliğinin yaptığı "her türlü etkinlik" için de mevzuata uygunluk denetimi yapacak.

"TÜRK MİLLETİNİN MİLLİ, AHLAKİ, İNSANİ, MANEVİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNE UYGUNLUK"

Ayrıca yönetmelik değişikliği ile okul müdürüne, okul aile birliklerini denetim için yeni görev verilirken, dikkat edilecek "değerler" de şöyle sıralandı:

"Birlik tarafından gerçekleştirilecek seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetlerin öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlar."

OKUL MÜDÜRÜ ONAYI KOŞULU GETİRİLDİ

Değişikliğe göre okul aile birlikleri artık faaliyetlerinde, "Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayacak şekilde planlama" yapacak. Resmi Gazete'deki değişikliğe göre etkinliklerin denetimi şu şekilde olacak:

"Birlik tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739 sayılı Kanunda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenir. Faaliyet içerikleri öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayacak şekilde planlanır. Hazırlanan seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetler sosyal etkinlikler kurulu tarafından incelenir ve okul müdürünün onayı ile gerçekleştirilir."

DANSÖZ HABERİ HAFTA BAŞINDA BASINA YANSIMIŞTI

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir okula ait salonda 8 Mayıs günü kadınlara yönelik olarak düzenlenen yardım toplama etkinliğinde dansöz oynatıldığı 6 Haziran'da basına yansımıştı. Bu haberlerden üç gün sonra yönetmelik değişikliğinin yapılması dikkat çekti.

"KADIN KADINA EĞLENCELERDE ŞANTÖZ DAVETİ OLUYOR"

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, cumhuriyet.com.tr'ye şu açıklamayı yapmıştı:

"Mevzuatı işletiyoruz. Gereken inceleme ve soruşturma yapılıyor. Okul aile birliği yönetimi olayın ardından görevden alındı. İşin aslı şu; Anneler Günü ve Hıdırellez eğlencesi gibi bir kırsal alan etkinliği düzenlemişler. Orası bizim daha önce belde olan bir noktamız. Aslında bakarsanız dansöz çağırma gibi bir şey yok. Kadın kadına eğlencelerde şantöz daveti oluyor. Getirilen şantöz onun kızı o aslında. Özel dansöz tutma diye bir şey söz konusu değil."

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme ve idari soruşturma başlatırken, okul müdürü C.Ş. görevden uzaklaştırılmıştı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şu açıklama yapılmıştı:

"İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."